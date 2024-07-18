再有重量級民主黨議員　公開要求拜登退選

美國總統拜登持續面臨黨內「逼宮」壓力，民主黨籍加州眾議員希夫（Adam Schiff）周三（17日）發聲明呼籲拜登退選，成為至今勸拜登放棄連任的最重量級民主黨人，亦是拜登與前總統特朗普辯論以來第20名國會議員。

希夫與前眾議院佩洛西關係密切，正競逐加州的聯邦參議員議席，以往要求拜登退選的議員大多來自搖擺州，而希夫所屬的加州是傳統「藍州」、即民主黨票倉，因此他的表態備受外界關注。他發聲明指，雖然退出競選是拜登的個人選擇，但現在是他傳遞火炬的時候了，這樣做可讓民主黨在11月的大選擊敗特朗普，鞏固拜登的領導遺產。他直指，美國正處於十字路口，特朗普再次入主白宮將破壞美國的民主根基，他對拜登能否在總統選舉擊敗特朗普有嚴重擔憂。

拜登競選團隊回應希夫時指，關鍵搖擺州的國會議員，以及國會黑人和西班牙裔核心小組對拜登競逐連任表示廣泛支持。另外，有報道指參議院民主黨領袖舒默上周與拜登會面時，曾向拜登表示如果他退選，對國家及民主黨都有利。

美媒公布的最新民調顯示，全國的民主黨人中，有近三分之二認為拜登應退選，讓民主黨提名另一位候選人出戰總統選舉。