以軍續空襲加薩多地　釀成至少81死

以色列國防軍周三（17日）打擊加薩地帶中部地區，並出動坦克在加薩南部邊境拉法推進。加薩衞生部指摘以軍過去24小時空襲造成至少81名巴勒斯坦人死亡、198人受傷。以色列國會同日通過聯合聲明反對巴人建國，認為將對以色列存亡構成威脅，同時令以巴衝突永久化。

拉法醫護人員指，以軍空襲拉法市造成兩人喪生。以軍坦克駛入拉法北部實施攻擊後撤退，以軍確認部隊正拉法繼續進行基於情報的精確作戰行動，消滅恐怖武裝小組和摧毀向以軍部隊開火的發射器，並指過去一天空襲加薩地帶25個目標，地面部隊繼續在加薩中部行動，拆除武裝分子哨站。巴勒斯坦紅新月會指，以方周三釋放13名在加薩扣押的巴勒斯坦人。

人權觀察組織周三發表長達252頁報告，指摘巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月7日攻擊以色列時，哈馬斯分支卡桑旅和至少4個武裝組織蓄意及任意攻擊平民、不人道對待和故意殺害人質，施以性暴力、劫持人質、毀損屍體、以人質作盾牌和搶劫。哈馬斯指摘報告包含謊言和偏見，要求人權觀察撤回報告並道歉。