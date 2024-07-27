五角大樓向菲承認　曾宣傳貶低中國新冠疫苗

美國軍方早前被指曾在菲律賓展開秘密行動，試圖引發當地民眾對中國新冠疫苗的質疑。英媒周五（26日）報道，美國國防部承認曾在疫情期間，在菲散播旨在貶低中國科興疫苗的宣傳。

一名前政府高官本月較早前引述上月25日一份文件顯示，美國國防部承認在菲律賓宣傳貶低中國疫苗，菲律賓前總統杜特爾特的發言人羅克（Harry Roque）在播客中講述美國對菲律賓的回應。兩國政府均未公開發布該文件，但有媒體向熟悉美國回應的消息人士核實了相關內容。該文件引用美方發給菲外交部和國防部的訊息指，美國國防部確實向菲民眾發出質疑科興疫苗安全性和有效性的資訊，並承認在與新冠病毒相關的訊息傳遞中犯了一些錯誤，但向菲保證前年以來，軍方已大大改善對訊息行動的監督和問責。

根據該文件，美國國防部官員得出的結論是，其反疫苗運動與他們的優先事項不一致。美國軍方告訴菲官員，已於2021年8月停止散播與新冠起源和疫苗相關的資訊。美國國防部發言人拒絕證實文件中所引用的美國回應，但承認該部門確實傳播了有關科興疫苗安全性和有效性的社交媒體內容。