【東方日報世界視線】以色列謀攻黎南　土耳其渾水摸魚

以色列正準備攻擊黎巴嫩真主黨，總理辦公室批准了作戰。前些日子，以色列派出12架軍機遠襲也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）的主要港口，此舉有兩重意義，一是遠擊胡塞武裝，炸掉其軍火進口港，削弱其後的戰鬥力，有利以軍攻打真主黨，減少被南北夾攻的威脅。二是以軍軍機遠征，必然跨越沙特阿拉伯或埃及領空，顯示出這兩國在以色列與巴勒斯坦各軍的全面戰爭中，未必會助巴勒斯坦，反倒會給以色列和美國助力，側面反映出中東各國表面上團結，實際上仍有親美一派。

沙特和埃及，以及阿聯酋，即使不公開支持美國，也會給美、以多種方便，並不會真的出力協助巴勒斯坦一方。以色列要攻真主黨，目的是消除周邊最大的軍事威脅，也希望一戰而打掉巴勒斯坦及伊朗一方的銳氣、士氣，好讓美國介入談判，實是改變以色列現時所面對的四方威脅，用談判的幌子來掩飾以色列在加薩、西岸佔領區以及戈蘭高地的佔據與殖民，繼續推行大以色列國的大舉入侵黎巴嫩南部真主黨據點，多會全面轟炸黎巴嫩，徹底地消滅真主黨的據地。空襲會是主要攻擊力量，在真主黨據地被悉數破壞後，才會派出地面部隊掃蕩和侵佔，一改2006年的失敗。

論實力，以色列空軍在美國的支持、掩護下，在中東是無對手的，哈馬斯以至真主黨、胡塞武裝，沒有力量可以抵擋以軍的空襲，它們依賴的是以軍不敢作地面攻擊，不能摧毀它們的導彈等發射基地，從而不能抑止大量的導彈、火箭炮、無人機等對以境的突擊。以色列的最大弱點是國內沒有縱深，全然暴露於周邊的火力攻擊範圍。在餘局戰爭未開始時，伊朗對真主黨等在攻擊以色列時還有節制，不對以國境內城鎮全面攻擊。惟一旦全面戰爭開始，戰火必然全面擴散，以色列無可避之地。正因如此，以色列一開展全面戰爭時，必求速戰速勝，以免曠日持久，全國陷入火海。

現時以色列之求戰，還有待時機，但隨時可爆發大戰，各國在黎巴嫩撤僑已是先兆。土耳其此時揚言出兵中東，是在大戰中參加作戰，擴大其在中東的影響力，抑制伊朗的勢力？抑或是渾水摸魚，在混戰中爭取利益？若土國介入，形勢將更難估計，有更多不確定因素。不過，以色列應不會理會土國是否介入，還是按照它的計算來決定怎樣與真主黨戰鬥。

研究院院長 陳文鴻