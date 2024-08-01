俄89架無人機大規模襲基輔　出動多架干擾機

俄羅斯周三（7月31日）向烏克蘭首都基輔發動無人機攻擊，地方政府形容是今年以來針對基輔的最大規模空襲。烏克蘭空軍宣布擊落全部89架見證者型自殺式無人機和1枚Kh59巡航導彈，但國防部情報總局發現多架來襲無人機未攜帶爆炸載荷，屬干擾無人機，意在試探防空系統。

基輔軍事管理局局長波普科（Serhiy Popko）指，今次是俄羅斯前年2月全面侵烏以來對基輔最嚴重的襲擊之一，空襲持續約7小時，無人機從各方向分多波次逼近基輔，當地防空部隊成功擊落上空和附近超過40架無人機。烏克蘭國家緊急事務局指，基輔州一幢住宅大樓遭無人機殘骸擊中起火，市政府稱近11.5萬人尋求庇護。

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）認為，俄羅斯今次空襲目標是消耗和試探烏軍防空系統，但這並非新策略，烏克蘭部隊一直訓練並有效應對此類挑戰。總統辦公室主任顧問弗拉蘇克（Vladyslav Vlasiuk）則指，俄軍出動有限數量的「非洲菊」（Gerbera）新型無人機，形容是廉價版見證者型。