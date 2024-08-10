華火箭太空解體成碎片　美稱威脅逾1100衞星等物體

中國航天科技集團周二（6日）發射火箭搭載通訊衞星升空，對外宣布發射任務取得圓滿成功。但美國太空司令部周四（8日）指該火箭突然在太空軌道解體，產生超過300塊碎片。美國太空追蹤公司周五（9日）估計火箭碎片可能超過900塊，成為史上最嚴重同類事件。超過1,100枚衞星及物體未來3天會掠過該碎片雲，面臨相撞受損風險。

長征六號甲遙二十一運載火箭周二下午2時42分搭載千帆極軌01組衞星，在山西省太原衞星發射中心發射升空。英國太空司令部周三（7日）收到太空追蹤公司報告，稱火箭解體後產生超過50塊碎片，該國費林代爾皇家空軍基地持續追蹤碎片確保太空安全。美國太空司令部周四確認，火箭留在低地球軌道的末級節段解體，產生超過大小超過10厘米的大量可追蹤碎片，當前未觀測到直接威脅，將繼續聯合評估保障太空安全。

美國太空追蹤公司LeoLabs分析人士周五指出，碎片雲於海拔約800公里處形成，短時間內不會因引力返回大氣層，因此將在軌道逗留數年。太空追蹤公司Slingshot Aerospace策略副總裁謝弗（Audrey Schaffer）警告，超過1,100枚衞星及物體未來3天將在碎片雲5公里內掠過，其中約三分之一是活躍航天器，能機動避開，但其餘物體屬現有太空垃圾無法控制，一旦與碎片雲相撞將產生級聯碰撞效應，產生更多碎片並構成更大威脅。