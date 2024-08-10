未來一周大地震機率極高　各地開設逾90處避難所

日本氣象廳周四（8日）首次發出南海海槽地震臨時情報，專家認為未來一周再發生大地震的機率極高，「大約數百次中有一次」。日媒周五（9日）從多個地方政府獲悉，愛知、和歌山、高知、鹿兒島4縣19個市町村開設了逾90處避難所。氣象廳周六（10日）繼續呼籲民眾注意可能來臨的大地震。

據報道，總務省消防廳將29都府縣707個市町村指定為南海海槽大地震防災對策推進地區，發出通知要求當地呼籲居民預先做好疏散準備。高知縣16個市町村和鹿兒島縣肝付町等地均開設93處避難所，愛知縣岡崎市亦根據防災指針開設20處自主避難所，同縣黒潮町向全域發布「老年人等疏散」指示，設想可能遭遇最高34米海嘯。大阪府東大阪市在網站刊載通知，要求避免不必要非緊急的旅行。櫪木縣矢板市也呼籲，如無必要避免前往可能受災地區。

防震工作在可能受災地區全面展開，東海道新幹線減速行駛，和歌山縣白濱町關閉海水浴場，盂蘭盆節時期的旅遊季和返鄉季因而受影響。中央防災會議2019年曾試算，若南海海槽發生大地震，估算多達23.1萬人死亡，比2011年的311大地震多14倍。至於神奈川縣周五發生的黎克特制5.3級地震，氣象廳稱與南海海槽地震臨時情報無直接關係。