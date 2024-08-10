美35億美元軍援以色列　不制裁侵犯人權部隊

美國國務院周五（9日）宣布向以色列提供35億美元（約273億港元）軍事援助資金。美方早前計劃禁止在巴勒斯坦約旦河西岸地區嚴重侵犯人權的以色列安全部隊，接受美國軍事援助資金，美國國務院證實有關侵犯人權問題已得到糾正，今次撥款未作出相關限制。

美國國務院發言人周五確認已就軍事援助通知國會，款項將來自國會今年4月通過總值145億美元（約1,131億港元）的補充資金法案，該法案要求每年向以色列提供超過30億美元（約234億港元）軍援。以色列可使用該筆資金採購美製先進武器軍備，但有關軍備預計數年後才會交付。補充資金另容許五角大樓從庫存提取軍備，以更快速度交付以色列。

美國國務院今年4月公開認定，5支以色列安全部隊在巴勒斯坦約旦河西岸地區嚴重侵犯人權，其中4支部隊已作出有效補救。當時報道指，唯一未完成補救的部隊是以色列國防軍極端保守派猶大永恒營（Netzah Yehuda）。國務院指，對以色列解決該部隊違規行為的努力感到滿意，有關行為已得到有效糾正，美國因此決定不制裁該部隊。