俄羅斯國防部周五（9日）表示，越境攻擊庫爾斯克州的烏軍損失人數增至945人，並失去102輛裝甲車輛。俄羅斯國家反恐委員會主席、聯邦安全局局長博爾特尼科夫決定，在庫爾斯克州、布良斯克州及別爾羅德州實施反恐行動制度。反恐委員會指摘，烏軍在庫爾斯克州的恐怖活動造成平民傷亡，摧毀房屋及其他民用設施。

烏軍戰損的裝甲車輛中，包括12輛坦克。過去24小時，烏軍在庫爾斯克邊境地區損失逾280名士兵，27輛裝甲車輛遭擊毁。烏軍軍車縱列成為俄軍空襲目標，5輛史崔克裝甲運兵車、一輛坦克、4輛裝甲運兵車及一輛哥薩克裝甲車損毁。俄軍在地面及空中火力支援下，成功阻止烏軍深入庫爾斯克，現時擊退及消滅入侵之敵行動仍繼續。俄羅斯國防部向庫爾斯克增派部隊及裝備，開往目的地的俄軍縱列中，可見多管火箭炮、牽引火炮、坦克、重型履帶式車輛及卡車等，用於攻擊在蘇賈區作戰的烏軍編隊。

俄羅斯緊急情況部宣布，庫爾斯克進入聯邦緊急狀態。緊急情況部將繼續提供人道救援物資，現已運送35噸食物、10噸食水及10個發電站。區內建立了25個臨時設施，可容納2,000多人，當中包括520名兒童。聯邦緊急狀態下，倘庫爾斯克民眾因烏軍攻擊而死傷或出現財產損失，將獲得俄羅斯國家賠償。烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基向總統澤連斯基提交三份報告，後者指報告很有成效，能滿足烏克蘭目前需要。