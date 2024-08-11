烏軍至少投入3旅兵力　越境攻俄庫爾斯克州

烏軍上周二（6日）起越境攻擊俄羅斯庫爾斯克州，相信至少投入3個旅兵力，當中包括裝備精良及可快速機動的第80空中突擊旅。

美國雜誌《福布斯》上周五（9日）報道，突入庫爾斯克的烏軍配備T-64BV或T-80坦克、BTR-80裝甲運兵車及史崔克裝甲車。烏軍中只有第80空突旅混編蘇聯製、美國製裝甲車。另有前線戰鬥片段顯示，俄軍無人機擊中烏軍的德製黃鼠狼步兵戰車，進一步佐證烏軍第80空突旅參戰。與姐妹部隊第82空突旅一樣，第80空突旅同時配備史崔克裝甲車及黃鼠狼步兵戰車，前者快速移動，後者是重型裝備，符合烏克蘭空降突擊軍偏好快速有力攻擊的特點。

除了第80空突旅，烏軍還在庫爾斯克之戰出動第22、第88機械化旅，各旅分別擁有近2,000人。同時，烏軍火炮、無人機及防空系統，在戰鬥中發揮關鍵作用。估計戰場內外的烏軍約一萬人，負責俄烏邊境作戰的俄軍北方集群雖有4.8萬人，但不少兵力牽制在烏克蘭邊境城鎮沃夫昌斯克。烏克蘭國防戰略中心指出，烏軍越過俄軍北方集群邊境守備最薄弱處成功突襲，入侵結果取決於俄軍調兵速度。