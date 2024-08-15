居民安全疑慮　墨爾本終止試行共享電動滑板車

澳洲維多利亞省大力推廣共享電動滑板車之際，墨爾本市議會周二（13日）突然投票通過終止兩間電動滑板車出租公司的試行合約，指使用者違法行為造成居民安全疑慮。維省省長艾倫（Jacinta Allan）周三（14日）批評墨爾本議會決定草率，呼籲重新考慮有關安排。

墨爾本市長里斯（Nicholas Reece）周二在議會會議，動議提早6個月取消市政府與兩間共享電動滑板車公司的試行合約，議案以6票對4票獲通過。兩間公司將有30天時間停止業務。里斯同日較早前向傳媒指，他和許多人一樣厭倦那些將社區置於危險之中的不良行為，居民、商人和遊客向他表明，已無法再等多6個月至試行合約結束。

共享電動滑板車計劃於2022年開始試行，里斯當時支持計劃。但截至上月31日，維省警方已處理1,964宗電動滑板車違規案件，主要涉及未戴頭盔，在行人路架駛和超載，同期發生860宗涉及電動滑板車的碰撞事故，共造成7人死亡。皇家墨爾本醫院職員指，每個月都會接診30至40名因電動滑板車相關事件而受傷的患者。