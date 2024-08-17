以預期一旦遇襲　美國為首聯盟共同打擊伊朗境內

各國繼續外交斡旋試圖阻止中東局勢進一步升級，以色列外長卡茲周五（16日）與來訪的英國外相林偉德和法國外長塞茹爾內會面時表明，一旦以色列遭遇伊朗攻擊，預期以美國為首的聯盟不只是協防以色列，而是共同打擊伊朗境內目標。

根據以色列外交部公布的聲明，卡茲向林偉德和塞茹爾內表示，以方期望英法向伊朗公開闡明攻擊以色列是不可接受的，若伊朗襲擊以色列，以美國為首的聯盟將協防以色列並攻擊伊朗境內目標。卡茲強調，不能不強硬回應對以色列的襲擊。林偉德會後指，當前是中東的危險時刻，情況失控的風險正在提升，伊朗任何攻勢對會為區內帶來毀滅性影響。塞茹爾內表示，任何破壞以巴停火談判的行動都是不可接受，他與林偉德已向所有當地方發出非常清晰的信息，指出這是關鍵時刻，是戰爭或和平的分水嶺。

知情人士透露，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德周四（15日）完成首日停火談判後，致電伊朗代理外長巴蓋里，敦促伊朗在停火談判期間不要令局勢升級。穆罕默德周五再與巴蓋里通電話，二人強調區內需要冷靜和緩解局勢。以色列情報機關周五評估伊朗和黎巴嫩真主黨降低了導彈和火箭炮部隊的戒備狀態，相信報復攻勢已再押後，先讓談判進行。

美國國務卿布林肯將再次出訪中東，下周一（19日）到訪以色列與該國總理內塔尼亞胡會面。