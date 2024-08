《奪寶奇兵》牛仔帽　以63萬美元拍出

美國荷里活1984年電影《奪寶奇兵之魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)中,男星夏里遜福(Harrison Ford)飾演主角Indiana Jones戴過的招牌啡色牛仔帽,在周日(18日)結束的拍賣會上以63萬美元(約491萬港元)高價成交。專門出售電影及電視劇道具拍賣行Propstore稱,對能夠讓一眾影迷與他們珍愛的作品連繫一起而感到自豪。

作為《奪寶奇兵》系列電影第二部作品,今次拍賣的《魔域奇兵》牛仔帽由英國老牌紳士帽店赫伯特約翰遜(Herbert Johnson)設計,內襯印有主角Indiana Jones的金色字母縮寫「IJ」,帽冠較第一部作品更加錐形。除了由夏里遜福戴過,牛仔帽也在導演佐治魯卡斯(George Lucas)的視覺特效設施拍攝時使用過,並由夏里遜福的已故特技替身費蘭迪尼(Dean Ferrandini)戴過。這頂牛仔帽是費蘭迪尼的個人收藏,附帶他在片場戴上牛仔帽的照片,此前從未公開。

拍賣行原先對牛仔帽估價介乎25萬至50萬美元(約195萬至390萬港元),最終成交價遠超預期,價格更較2021年拍賣的另一頂《魔域奇兵》牛仔帽貴超過一倍,該帽當時成交價為30萬美元(約234萬港元)。

同一場拍賣上,《星球大戰:武士復仇》帝國偵察兵頭盔以31.5萬美元(約245萬港元)成交,《哈利波特阿茲卡班的逃犯》中男主角丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)用過的發光魔杖以5.3萬美元(約41萬港元)售出,男星丹尼爾格力(Daniel Craig)在2012年電影《新鐵金剛:智破天凶城》飾演主角時穿過的西裝,則以3.5萬美元(約27萬港元)成交。