《奪寶奇兵》牛仔帽　以63萬美元拍出

美國荷里活1984年電影《奪寶奇兵之魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）中，男星夏里遜福（Harrison Ford）飾演主角Indiana Jones戴過的招牌啡色牛仔帽，在周日（18日）結束的拍賣會上以63萬美元（約491萬港元）高價成交。專門出售電影及電視劇道具拍賣行Propstore稱，對能夠讓一眾影迷與他們珍愛的作品連繫一起而感到自豪。

作為《奪寶奇兵》系列電影第二部作品，今次拍賣的《魔域奇兵》牛仔帽由英國老牌紳士帽店赫伯特約翰遜（Herbert Johnson）設計，內襯印有主角Indiana Jones的金色字母縮寫「IJ」，帽冠較第一部作品更加錐形。除了由夏里遜福戴過，牛仔帽也在導演佐治魯卡斯（George Lucas）的視覺特效設施拍攝時使用過，並由夏里遜福的已故特技替身費蘭迪尼（Dean Ferrandini）戴過。這頂牛仔帽是費蘭迪尼的個人收藏，附帶他在片場戴上牛仔帽的照片，此前從未公開。

拍賣行原先對牛仔帽估價介乎25萬至50萬美元（約195萬至390萬港元），最終成交價遠超預期，價格更較2021年拍賣的另一頂《魔域奇兵》牛仔帽貴超過一倍，該帽當時成交價為30萬美元（約234萬港元）。

同一場拍賣上，《星球大戰：武士復仇》帝國偵察兵頭盔以31.5萬美元（約245萬港元）成交，《哈利波特阿茲卡班的逃犯》中男主角丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）用過的發光魔杖以5.3萬美元（約41萬港元）售出，男星丹尼爾格力（Daniel Craig）在2012年電影《新鐵金剛：智破天凶城》飾演主角時穿過的西裝，則以3.5萬美元（約27萬港元）成交。