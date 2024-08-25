真主黨及伊朗揚言襲以報復　火藥桶終引爆

各國推動加薩地帶停火之際，黎巴嫩真主黨於上月27日對以色列控制的戈蘭高地發動火箭彈襲擊，造成多人身亡，以色列直指真主黨越過紅線。以色列數日後先後擊殺真主黨高級軍事指揮官舒庫爾（Fu'ad Shukr），以及暗殺到訪伊朗首都德黑蘭的回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞。真主黨和伊朗揚言打擊以色列報復，火藥桶終在周日（25日）引爆。

在戈蘭高地遇襲後，以軍於7月30日空襲貝魯特南郊達希耶（Dahieh），炸毀一幢8層高公寓，舒庫爾當時在內，真主黨證實他被殺。一日後，正在德黑蘭出席伊朗新總統佩澤希齊揚就職典禮的哈尼耶，在下榻的革命衞隊旗下賓館遇刺身亡，伊朗直指是以色列所為，表明會報復。

中東局勢急轉直下，以色列和美國的情報評估真主黨和伊朗今次的報復攻勢，規模會比今年4月伊朗破天荒直接打擊以色列的大，以軍隨即進入最高戰備狀態，美國亦加強在中東的軍事部署，包括增派林肯號航空母艦打擊群、俄亥俄級核潛艇喬治亞號和戰機機隊，並要求相關盟國共同協防以色列。林肯號打擊群原本位處西太平洋，美國防長奧斯汀日前下令它加速前往中央司令部責任區，它已於上周三（21日）抵達中東海域，與原已部署區內的羅斯福號航母打擊群形成「雙航母」局面，加強震懾伊朗和美軍在中東的軍力。