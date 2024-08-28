教育部開放權限　助研發AI減教師負擔

英國政府周三（28日）宣布，為減少教師工作量，將給予人工智能（AI）模型訪問教育部數據庫的特殊訪問權限，旨在將教師和科技公司聚集在一起，開發值得信賴的AI工具。教師未來有望利用AI批改作業，減少加班時間之餘，亦可以增加教學時間。

該計劃獲政府投入400萬英鎊（約4,120萬港元）支持，將匯集課程指導、課程計劃和匿名學生評估，然後交由AI公司研究，目標是產生準確且高品質的內容，包括創意課程計劃和練習冊等，未來可以提供給​​學校使用。政府將向科技公司提供獎金，鼓勵它們積極參與計劃，爭取在明年3月之前建立AI工具，幫助教師完成反饋和評分任務。

調查顯示，AI已成為許多英國教師現時常用的輔助工具，但目前的AI工具並沒有獲得專門訓練，因此未能與當地教學相關文件匹配。若使用針對性的內容來訓練AI模型，可以將其準確性從67%提高到92%，從而給教師提供更加到位的幫助。

科學、創新及科技大臣靳秉德表示，教師們為學生孜孜不倦地工作，政府希望通過是次計劃，減輕教師的管理負擔，幫助他們能夠提供創意和啟發性的課程，同時減少時間壓力，政府將以安全和負責任的方式，利用現時掌握的公共資料，更好地造福於民。