澳洲阿德萊德皇家騷周六（31日）起拉開帷幕，主會場過去數十年已迎來許多精彩表演，今年亦不例外。與此同時，來自全國各地的年輕農民展示他們的農業知識，爭奪澳洲年輕農民挑戰賽的冠軍頭銜。活動將舉行至下月8日。

阿德萊德皇家騷由南澳皇家農業與園藝協會（RA&HS）舉辦，屬南澳省舉辦時間最長、最受歡迎的社區活動，不僅提高了外界對當地農業的認識，還可以籌集資金來支持農業發展，時至今日已承載着幾代人的家庭記憶。

首屆阿德萊德皇家騷於1840年舉辦，直至1925年，活動主會場開始營運，其後各式各樣的表演便成為許多澳洲民眾心中難忘的回憶，例如在1968年，主會場首次舉行「火箭人」表演，表演者佩戴噴射背包成功實現在空中飛行，在當時引起轟動。這種噴射背包最初是由美軍開發，由於需要大量燃料，最終未能成為實用的交通工具，但它作為一種創新發明，非常適合在活動上展示。

RA&HS行銷經理菲爾普（Jordan Philp）指，主會場始終提供各式各樣的娛樂活動來吸引觀眾，孩子們可以坐下來翻找零食，父母也可以悠閒地吃東西，所有人都可以來到主會場享受表演。