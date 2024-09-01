美伊聯合突襲擊斃15名IS分子　美軍7人傷

美國中央司令部上周六（8月31日）表示，其部隊於上周四（8月29日）凌晨與伊拉克安全部隊在該國西部開展聯合突襲行動，至少擊斃15名回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）武裝分子，同時有7名美國士兵受傷，未發現有平民傷亡。

突襲行動在安巴爾沙漠開展，中央司令部在聲明中表示，這些武裝分子配備大量武器、手榴彈和自殺式炸彈腰帶。聲明指，今次行動針對IS領導人，破壞和削弱該組織策劃、組織和實施針對伊拉克平民、該地區及以外的美國公民、盟友和合作夥伴的襲擊能力，伊拉克安全部隊將進一步利用該突襲地點。另有美國國防官員透露，受傷美軍均情況穩定。

伊拉克軍方聲明則指，這次突襲針對武裝分子的藏匿點進行空降行動，死者包括IS主要領導人，但未透露其具體身份，但稱已摧毀所有藏匿點、武器和後勤支援，並沒收重要文件、身份證件和通訊設備等。伊拉克最初宣布此行動時並未說明美國有份參與，未知為何美方遲兩天才承認參與其中。伊拉克外交部其後表示，由於最新事態發展，美國領導的聯軍任務結束日期推遲公布。