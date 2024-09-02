非洲多國領袖陸續抵京　將出席中非合作論壇

2024年中非合作論壇高峰會將於周三（4日）至周五（6日）在北京舉行，為期3日，主題為「攜手推進現代化，共築高水準中非命運共同體」。論壇50多個非洲成員國領袖、非洲地區組織和國際組織代表參與，多國領導人近日陸續抵達北京。

贊比亞總統希奇萊馬已於上周六（8月31日）晚乘搭飛機抵達北京，其他非洲國家如南蘇丹、尼日利亞、厄立特里亞、科摩羅的總統也在周日（9月1日）到埗。中國官媒周一（2日）報道，中非近年在基礎建設、工業化、農業現代化、醫療衞生、能力建設和人才培養、文化和教育交流等各領域加強合作，取得成果。今次論壇將舉行4場高級別會議，主題包括治國理政、工業化和農業現代化、和平安全、高質量共建「一帶一路」。

中共中央政治局委員兼外長王毅發表署名文章指，中非合作論壇成立24年來，中非務實合作碩果纍纍，貿易額從2000年的105億美元（約819億港元）增至2023年的2,821億美元（約2.2萬億港元），增長近26倍。中國對非洲投資存量從2000年不足5億美元（約39億港元），增長至目前超400億美元（約3,120億港元）。世界近年進入新的動盪變革期，王毅表示，中方倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，贏得非方高度讚賞和積極響應。