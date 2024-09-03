6名人質遭近距離槍殺　哈馬斯有新看守指引

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯精銳部隊卡桑旅周一（2日）表示，自6月以來，看守以色列人質的守衞遵照一套新的指示行事，新指示是在以色列6月展開一次營救行動後制訂的，列明守衞在以軍逼近人質所在地點時應如何處理。

以軍在過去周末在加薩地帶南部拉法市的隧道發現6具人質遺體，驗屍結果顯示他們是在被以軍發現前的48至72小時內遭近距離槍殺。卡桑旅發言人烏拜達（Abu Ubaida）指，以軍於6月的突襲行動解救了4名人質，但數十名巴勒斯坦人包括婦女和兒童在突襲中遭殺害。他沒有交代看守人質新指示的細節，僅說哈馬斯認為以色列應對人質之死負責，以色列總理內塔尼亞胡堅持通過軍事壓力而不是達成協議來解救人質，這意味人質會由裹屍布包着送回家人身邊。人質的家人必須做出選擇，是要讓人質死亡還是要讓他們活着。

卡桑旅同日發布其中一名死亡人質耶魯沙米（Eden Yerushalmi）的預錄影像，目前不清楚拍攝時間。內塔尼亞胡指人質是被人從後腦勺槍殺，他誓言會讓哈馬斯付出沉重代價，哈馬斯則反指內塔尼亞胡是為了推卸責任。