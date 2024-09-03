美扣押馬杜羅總統專機　委國斥海盜行為

委內瑞拉總統馬杜羅7月勝出總統選舉，但備受爭議，不獲美國等多國承認。美國司法部周一（2日）宣布，在多米尼加共和國扣押馬杜羅使用的總統專機，認定專機是違反美方制裁而購得，已把它轉移到美國佛羅里達州。委內瑞拉政府指摘美方的「海盜行為」屬非法，更是一再犯罪。

美國司法部長加蘭發聲明指，調查認定委內瑞拉前年開始透過空殼公司以1,300萬美元（約1.01億港元），非法從美國購買涉事法國達索獵鷹900EX飛機，去年轉移到委內瑞拉，曾往返該國一個軍事基地，供馬杜羅及其親信使用，包括接載馬杜羅出訪其他國家。美國官員指，行動是在與多明尼加密切合作下進行。白宮國家安全委員會發言人強調，扣押飛機是重要一步，可確保馬杜羅繼續感受到他對委內瑞拉治理不善所帶來的後果。

另一邊廂，委內瑞拉檢察總長薩博（Tarek Saab）周一向聲稱贏得總統選舉的反對派領袖岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）發出逮捕令，指控他篡奪職權、偽造公文、唆使違法、共謀和結社等罪名。選舉部門早前認定馬杜羅勝出，反對派則指岡薩雷斯勝出，不承認選舉結果。美國曾祝賀岡薩雷斯贏得最多選票，消息指美方已起草制裁名單，計劃懲罰委內瑞拉政府約60人。