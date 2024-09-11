特朗普提移民吃貓狗謠言　斥賀錦麗言語攻擊致其遇刺

美國共和黨總統候選人特朗普在電視辯論中，提到其副手萬斯早前無端指控「俄亥俄州的海地移民吃寵物貓狗」的謠言，遭主持人當場提醒，強調沒證據證明此說法。特朗普又聲稱民主黨總統候選人賀錦麗的言語攻擊導致針對他的暗殺企圖，賀錦麗則狠批對方在犯罪率問題上撒謊。

主持繆伊（David Muir）對特朗普所言進行事實核查，並引述俄亥俄州斯普林菲爾德（Springfield）城市經理的話，表示海地移民吃寵物的說法沒有證據。特朗普一直想說服繆伊，被指是希望美國人相信這個謊言。特朗普另重申民主黨人為了獲得更多選票而鼓勵非法移民的錯誤說法，並將跨境移民形容為「甚至不知道自己身處哪個國家」的人。美媒指出，非公民投票屬非法，而且極罕見。

特朗普今年7月曾在賓夕凡尼亞州巴特勒縣遇刺受傷，他在辯論中表示，賀錦麗和其他民主黨人稱他為對民主的威脅，引發了這次襲擊。他聲稱：「因他們對我的評價，我的頭部可能中了一槍。他們談論民主，我是對民主的威脅，他們才是對民主的威脅。」其言論後來被主持人打斷。