【東方日報世界視線】美推新核武指引　促核戰挑釁中俄

《紐約時報》8月20日報道，美國總統拜登已於今年3月批准了新版的「核子（武器）使用指引」（Nuclear Employment Guidance），這項高度機密的核戰略計劃，通常約4年更新一次，文件的保密程度是只有幾份紙本，完全沒有電子檔。新的核武使用指引聚焦於中國核武庫的急速發展，估計其數量及多元化程度，在10年後會趕上美國和俄羅斯；同時要應對並威懾中國、俄羅斯、北韓可能協同的核挑戰。五角大樓估計，中國到2030年會有1,000枚、到2035年會有1,500枚可發射的核彈裝置；而北韓如今已有60枚。

引發拜登通過這項核戰略計劃的，是俄烏戰爭的出現，俄羅斯總統普京曾多次聲言，即使是常規戰爭，俄羅斯不排除會在西方逾越俄方制訂的紅線下，在烏克蘭使用戰略核武。

今次計劃的更新，主要圍繞美俄《削減戰略武器條約》，該條約於2011年2月生效，10年期到2021年，之後延長至2026年2月，雖然兩國協定各自擁有約6,000枚核彈頭，但條約規定可部署的核彈頭不超過1,550枚。根據軍事分析家過去的分析，美軍將大量核彈頭瞄準俄羅斯，但由於美國近年視中國為最大敵人，故此要重新分配核打擊目標，估計要調整核彈頭瞄準俄羅斯、中國、北韓、伊朗等的數目。這項計劃無疑會大幅加強美國對中國的核威懾，特別是將來若與中國爆發常規戰失利，首先不排除使用戰場區域性的戰略核裝備；若遭還擊，不排除可升級至採取防範性的全面毀滅性核打擊。

如今最令全球憂慮的，是美國政府有可能退出《削減戰略武器條約》，原因是美國認為要大幅增加可部署的核彈頭數目，或最起碼要中、俄同時加入條約，給予美國數目的優勢，但中、俄肯定不會同意。

而目前來自美國更大的威脅，是計劃在德國部署載有核彈頭的中程導彈。德國社會的反對力量來自反美、反援烏的另類選擇黨、莎拉‧瓦根克內希特聯盟和左翼黨，若聯邦執政3黨順應美國，德國社會將出現前所未有的大規模示威，隨時會令德國現政府下台，更可能蔓延至歐盟國家，要求退出援烏。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻