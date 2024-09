槍手官非纏身　曾揚言組阿富汗僱傭兵保台烏

美國58歲白人男子勞思(Ryan Routh)周日在佛州特朗普國際高爾夫球場企圖暗殺共和黨總統候選人、前總統特朗普,外界發現勞思多年來官非纏身,在北卡羅萊納州有逾100項針對他的刑事指控,並曾於2002年因持有一枝機關槍而被定罪。在俄烏戰事開打後,他曾到烏克蘭,揚言願意為烏而戰鬥和死亡。他自稱支持人權和民主,在網上聲言「我們每個人都要協助華人」(we each must help the chinese)。

勞思在北卡州生活數十年,近年搬到夏威夷,他有8次被捕紀錄,都為輕微犯罪。北卡州的法庭紀錄顯示,他於2002年因持有全自動機關槍被起訴管有大殺傷力武器,最終罪成。他的其他刑事案件涉及藏有武器、管有竊物、肇事逃逸等。

俄烏戰事2022年開打後,勞思曾在社交網發文稱:「我願意到波蘭克拉科夫並到烏克蘭邊境,自願參戰和犧牲。」他又在通訊程式Signal和WhatsApp寫上「平民必須改變這場戰爭(俄烏戰事)及防範未來的戰爭」、「我們每個人每日必須做一小步支持人權、自由和民主;每個人必須協助華人」。他去年接受《紐約時報》訪問時,曾稱正嘗試招募逃離塔利班政府的阿富汗戰士到烏克蘭作戰,可以透過巴基斯坦買假護照,讓他們入境烏克蘭。

勞思曾發文呼籲北約曾經訓練數千名阿富汗戰士,這些人都投閒置散,他計劃募集阿富汗戰士到台灣協防,啟動「台灣外籍兵團」計劃,如同在烏克蘭戰場一樣,吸引全球志願者共同保衞台灣,對抗中國大陸。他又曾於2020年5月發文,邀請北韓領幅金正恩到夏威夷度假,稱自己可作為大使和聯絡人解決美朝的爭端。