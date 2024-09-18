AUKUS締結3周年　日加紐韓擬納第二支柱

周二（17日）是美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）締結三周年，三國領袖當天發表聯合聲明，披露AUKUS已在聚焦發展先進能力的「第二支柱」下，確認與日本的初步合作領域，同時正尋找與加拿大、新西蘭、南韓合作的機會。美英澳強調，AUKUS旨在促進自由、開放、安全和穩定的印太地區。

聲明指，AUKUS正於聚焦發展常規攻擊核動力潛艇的「第一支柱」下，穩步建設澳洲的能力，讓澳洲從2030年代初開始管理和營運常規武裝核動力潛艇艦隊。澳洲皇家海軍人員上月首次在美國海軍維珍尼亞級攻擊核潛艇夏威夷號上參與保養活動，AUKUS同月簽署協議，重申AUKUS國家現有核不擴散義務，以及澳洲與國際原子能機構（IAEA）協議。美英澳將繼續與IAEA協商制訂核不擴散和保障措施的方法，設定最高核不擴散標準。

AUKUS正於「第二支柱」下，透過聯合演習和試驗來加強海上自主性，並將在海上行動中，就使用無人系統集群進行開創性測試，同時於量子技術、網絡能力、高超音速和電子戰方面取得進一步發展。經今年初步協商，美英澳正與日本探索提高海上自主系統協同能力，作為初步合作領域，同時正與加紐韓協商，尋找其在第二支柱合作的機會。聲明指出，有關國家與AUKUS各成員國都有緊密的雙邊防務合作關係。