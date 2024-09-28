全球南方國家　成立烏克蘭危機和平之友小組

中國外交部周六（28日）公布，中國與巴西、南非等「全球南方」國家共同發起成立烏克蘭危機「和平之友」小組，周五（27日）在美國紐約聯合國總部召開部長級會議。

中共中央政治局委員兼外長王毅表示，在和平與戰爭之間要堅定選擇和平，推動局勢緩和是當務之急，中方願同巴西一道再次呼籲遵守衝突降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，尤其不得使用大規模殺傷力武器，不得攻擊核電站等和平核設施。國際社會要堅定站在和平一邊，為和平積累條件，為和平爭取希望。

王毅續指，俄烏是搬不走的鄰居，和睦相處是各方共同期盼，也是唯一正確選擇，要尊重各國主權獨立和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則，重視各國合理安全關切，保障各民族正當生存空間。衝突再大、矛盾再深，最終都要回歸到對話談判軌道，烏克蘭危機全面升級之初，俄烏雙方曾接近達成協定，卻無果而終，其中原因應予反思。他期待當事方考慮適時重啟和談，在對話中相向而行，在談判中求同存異，公平討論所有和平方案，推動構建新的安全架構。