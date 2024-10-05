華西沙群島執法片段曝光　越南漁民持砍刀阻登船

一艘越南漁船周日（9月29日）上午在有主權爭議的南海西沙群島，與中國執法人員發生衝突，10名漁民受傷，其中3人手臂與腿部骨折，引發外交風波。中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）周六（10月5日）公開當時的中方執法片段，顯示越南漁民手持長竹竿、魚叉和砍刀攻擊，導致3名中國執法人員受傷。

片段由中國三沙市應急管理和綜合行政執法局綜合執法船「三沙執法101」拍攝，中方人員在濱湄灘發現編號「QNg-95739-TS」的越南漁船，遂派出兩艘小艇登船檢查。小艇從左右包圍漁船，漁船突然扭舵右轉衝向執法船，漁民同時用長竹竿揮向小艇，中方人員則揮長竹竿抵擋。雙方展開追逐，中方人員試圖登船時，漁民以砍刀試圖斬斷登船工具。中方人員上船後發現蛙鞋及可疑電線，SCSPI直指漁民顯然受過訓練如何攻擊。

越南廣義省屏山區平州公社人民委員會主席馮柏王早前稱，涉事漁船當時在西沙群島附近捕魚，尾隨的中國船隻派出超過30名武裝人員分乘3艘小艇靠近，他們登上漁船施襲造成4人重傷，搶走船上的所有設備和魚獲。有漁民指，兩艘中國小艇把漁船夾在中間，然後中方人員登船強迫漁民轉移到船頭，雙手抱頭蹲下。中方人員手持長達1米的鋼條施襲，漁民的手臂和腿被打斷。