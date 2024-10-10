【東方日報世界視線】以色列若戰勝　將主導中東變

2006年美國軍方曾經提出一個討論方案，重劃中東的國界和國土，改變二次大戰後英國與法國的政治分界圖。其中主要的原則是按種族分，目的是把沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克等國分裂為更多個國家。政治涵意似乎是要削弱中東的大國，如沙特阿拉伯與伊朗，形成多個以種族分界的小國，以符合美國在中東推行新的、依從美國利益的分而治之戰略。結果經伊拉克和敍利亞內戰，庫爾德人成功割據。在伊拉克內是合法自治，在敍利亞是非法獨立，在土耳其是恐怖主義組織。另一是伊斯蘭國差一點成功建立國家，但遭俄羅斯支持的敍利亞政府擊潰。

美國似已放棄重組中東；反而，當前卻是以色列主導調整。其中未必有重劃國界的意圖，以色列並沒有像美國要通過重劃國界來對未來中東的全面控制，以色列只是在當前衝突裏分出朋友與敵人，分別對付。但若以色列在戰爭裏可打敗伊朗及地方武裝，它把中東國家分類便可能成為戰後美以統治中東藍圖。

以色列總理內塔尼亞胡在最近聯合國大會裏拿出兩幅地圖，一是受詛咒的國家，另一是受祝福的國家。詛咒與祝福都是宗教用語，反映以色列的政治立場源自宗教主張。受詛咒的國家主要為敍利亞、伊拉克與伊朗，西方稱它們為抵抗陣營。受祝福的國家為沙特阿拉伯、埃及、蘇丹、約旦和印度，覆蓋美國與印度提出的印度、中東、歐洲經濟走廊，主要是印度與歐洲兩頭，以色列作為中間連接。

對以色列的宗教狂熱者來看，受詛咒的國家便是要被它肆意摧毀。以色列代神行惡，以色列對它們的戰爭是避不免，也是近乎種族與宗教清洗。所以加薩之後，是黎巴嫩，黎巴嫩之後是敍利亞、伊拉克與伊朗。沙特阿拉伯、埃及、蘇丹、約旦等受以色列的祝福，因為它們站在以色列的一方，以色列要拉攏它們對付受詛咒之國。但更重要的是，以色列把歐洲與印度列為歐亞經濟走廊的兩頭。歐洲是市場，親美親以。印度是生產，二者靠以色列連接。在受詛咒之國被以色列消滅之後，中東便以這個歐亞走廊作為代表，以色列更是樞紐。以色列像美國一樣，拉攏印度，印度也似動心參與。

若以色列勝，這會是中東的新局，以色列成各國的中心與樞紐，地區霸權確立，甚或吞併受詛咒國家的土地。

研究院院長 陳文鴻