哈馬斯曾索伊朗5億美元　謀911式襲以

美國《華盛頓郵報》上周六（12日）公開以色列國防軍在加薩地帶檢獲的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯信件和文件，顯示哈馬斯領袖辛瓦爾於2021年曾去信伊朗最高精神領袖哈梅內伊等人，尋求伊朗提供5億美元（約39億港元）資金，並提出多個大規模襲擊以色列的計劃，包括911式襲擊，聲言會在兩年內消滅以色列。

以軍聲稱在加薩檢獲數千份哈馬斯文件，華郵披露部分信件和文件內容。辛瓦爾在2021年去信哈梅內伊等伊朗高層，尋求伊朗在未來兩年內每月提供額外資金，以及訓練哈馬斯武裝分子和裝備他們，他有信心兩年內完全消滅以色列。

除了尋求資金，哈馬斯亦擬訂了多個打擊以色列方案，規模比去年10月7日的突襲更大。在一份2022年製作的36頁簡報，基於包括逾1.7萬張衞星及無人機相片的數據庫，列出了多個攻擊以色列軍事指揮中心、商場等目標的方案。方案亦包括911式的攻擊摩天大廈行動，目標包括位於拉馬干的70層高摩西阿維夫塔（Moshe Aviv Tower），它是以色列第二高建築物；另一個目標是特拉維夫阿茲列里中心（Azrieli Center），以軍總部就設在中心附近，一旦中心大樓受襲倒塌，將破壞以軍總部。