移民危機未解　賀錦麗遭批「邊境沙皇」

美國民主黨總統候選人賀錦麗在擔任副總統任內，非法移民氾濫無疑是她遇到的最大難題之一。共和黨形容賀錦麗是「邊境沙皇」，指她應該為非法移民問題負主要責任。

按照賀錦麗計劃，若美國加碼投資中美洲北方三國危地馬拉，洪都拉斯，薩爾瓦多的基礎設施，幫助對方解決就業問題，就能夠有效減少非法移民入境。然而事實證明邊境問題並非如此簡單，除上述3國外，印度、菲律賓、中國等國的非法移民亦迅速增加。美國邊境官員單在去年就在南部邊境逮捕3.7萬多名中國公民，比前一年增長10倍。

眼見賀錦麗在非法移民問題上束手無策，白宮在今年6月簽署行政命令，規定每日非法移民人數若超過2,500人，就會暫停受理庇護申請，人數跌至1,500人以下才會恢復。眾議院7月通過一項議案，批評賀錦麗和白宮政府在打擊非法移民方面表現不力，未能確保邊境安全，導致了現代歷史上最災難性的邊境危機。

面對外界質疑，賀錦麗誓言將重新推動全面的邊境立法，收緊對進入美國的移民的管控，並對非法越境者嚴格執法。她在與共和黨總統候選人特朗普總統辯論時，將邊境罪案問題歸咎於特朗普，批評對方在任時試圖否決兩黨邊境安全法案。