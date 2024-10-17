美首出動B2戰略轟炸機　襲也門叛軍地下武器庫

美國中央司令部宣布，美國空軍B2隱形戰略轟炸機於也門薩那時間周四（17日）凌晨空襲也門叛軍青年運動多個地下武器庫。美國對上一次實戰出動B2轟炸機，是奧巴馬政府時期打擊利比亞的回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）據點。

中央司令部指，中央司令部部隊實施多次及精確空襲打擊多個青年運動放置導彈、武器部件和彈藥的加固地下設施，削弱青年運動持續對紅海地區、曼德海峽、亞丁灣發動鹵莽及非法攻擊，以及威脅美國中東夥伴的能力。美國海軍和空軍資產參與行動，包括B2戰略轟炸機，反映美國在必要時可於任何時間和地點實施空襲的全球打擊能力。

去年以巴開戰後，也門叛軍持續襲擊紅海地區的船艦，美軍和英軍多次聯手空襲也門境內的叛軍據點，今次則是美軍單獨行動，並首次使用B2轟炸機執行打擊叛軍任務。B2隱形戰略轟炸機核常兼備，可以使用常規彈藥及核武，是美軍最先進的戰略轟炸機，在空中不加油的情況下作戰航程可達1.2萬公里，空中加油一次則可達1.8萬公里。每次執行任務的空中飛行時間一般不少於10小時，美國空軍稱其具有「全球到達」和「全球摧毀」能力。它的隱形特性使其能夠穿透重兵把守的地區，在高空飛行時被雷達探測到的機率非常小。