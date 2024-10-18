見習指揮官巡邏交戰　搜索始發現意外擊殺辛瓦爾

以色列周四（17日）證實巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖辛瓦爾在加薩被擊殺。以色列國防官員披露，一支見習小隊指揮官周三（16日）在加薩南部執行任務時意外遇到一小群武裝分子，士兵在無人機支援下進行交火，擊斃3名武裝分子，後來證實其中一人就是以色列追擊多時的辛瓦爾。

官員稱在戰鬥中，以色列的火力摧毀了掩護武裝分子的部分建築物，士兵數小時後開始搜索大樓，注意到其中一具屍體與辛瓦爾十分相似，包括眼睛附近的痣和牙齒形狀與辛瓦爾的特徵相符。該具屍體身上有多處嚴重傷口，頭頂顱骨碎裂，臉部有疑似彈孔，腿部被炸碎。以軍檢驗牙科紀錄、指紋和DNA後，證實該具屍體就是辛瓦爾。

以色列安全機構在美國支持下，多年來投入大量資源並收集大量情報追捕辛瓦爾，外界一直認為他藏身加薩地帶的地道，並以人質為盾。以軍發言人哈加里表示，以軍和情報機關花多月時間試圖鎖定辛瓦爾的位置，但一直失敗，而以軍6周前加薩發現6名以色列人質遺體，當時在數百米外的地道內發現到辛瓦爾DNA。辛瓦爾喪命的地點是在地面，布有爆炸裝置，他身邊有兩名武裝分子，沒有人質，旁邊有金錢和武器。