美機密情報外洩　暗示以色列擁核

以色列準備報復伊朗之際，美國傳媒上周六（19日）指一個名為「中東觀察家」（Middle East Spectator）的通訊程式Telegran帳號於上周二（15日）至上周三（16日）開始陸續公開聲稱來自美國情報圈的最高機密文件，當中描述了以色列打擊伊朗的準備工作，並提到美方相信以色列不打算動用核武攻擊伊朗，即證實以色列擁核。

外洩的兩份文件上周五（18日）開始在網上流傳，來源是美國國家地理空間情報局（NGA）、美國國家安全局（NSA）。文件顯示以色列空軍基地移轉了先進彈藥，並於上周進行一場涉及空對地導彈的大型演習，偵察機及戰機參與，以軍無人機部隊亦準備打擊伊朗。其中一份文件指出「沒有迹象顯示以色列將動用核武打擊伊朗」，反映美國可能掌握以色列擁有核武的情報，而以色列過去一直拒絕公開承認擁核。

文件標示為「最高機密」，即僅限情報聯盟「五眼聯盟」成員國澳洲、加拿大、新西蘭、英國分享。知情美國官員指，美方對文件外洩感極度憂慮，正調查事件。以色列官員亦稱，軍方留意到今次外洩事件，非常嚴肅看待。