陸軍艦艇保養不善　不足40%可隨時執行任務

美國政府問責局上周三（16日）發表報告，指陸軍後勤艦艇保養不善，能隨時執行任務的艦艇比例不足40%，限制陸軍滿足印太戰區任務要求的能力。

報告顯示，美國陸軍政策要求隨時執行任務艦艇比例為90%，但現實情況遠遠不達標。陸軍艦艇數量從2018年減少近一半，截至本年5月由134艘銳減至70艘。報告引述陸軍官員稱，能夠隨時執行任務艦艇比例偏低，加上水面艦艇艦隊規模較小，阻礙作戰準備和滿足任務要求的能力，艦隊中通常只有不到一半艦艇隨時可用。報告指出，巨大的維護挑戰導致艦艇戰備狀態較低，而艦艇老化、供應短缺和零件過時令情況更惡化。

報告列舉一艘自2018年以來一直在維護的登陸艇，雖然最初計劃在2021年1月之前完成維修並投入使用，但推遲至少3年。陸軍發現船隻40%以上船體需作重大計劃外維修，不得不7次修改合約。陸軍正在考慮租賃民用船隻擴充現有艦隊，並把所有船隻調往太平洋。陸軍發言人史密斯表示，正積極努力解決整體水上艦艇能力差距，並優先改善現有艦隊，同時投資現代化艦隊以滿足陸軍2040年的需求目標。