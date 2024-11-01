【東方日報世界視線】俄在非展軟實力　挑戰新殖民主義

俄羅斯「非洲軍團」最近在中非共和國的活動，引起國際特別是西方的關注。該軍團的前身是瓦格納集團，於2014年成立，一直以來是俄羅斯參與國際事務的主要軍事力量，最為人知的是在敍利亞及非洲多國的軍事活動。

瓦格納始創人普里高津於去年8月墜機身亡後，瓦格納集團就被俄羅斯國防部收編，改名非洲軍團，負責提供駐守地區的軍事及安全支援，對抗政治宣傳假訊息，處理地區的反恐及動亂，改善民生及人權狀況，亦參與處理地區關鍵自然資源的監管開發。由於法國軍隊表現不濟，瓦格納集團2017年在中非共和國政府邀請下，前往非洲打擊恐怖主義，直到今天，國際社會不得不承認，這個地區的恐怖主義活動已大大收斂。

如今最令人矚目的是，俄羅斯非洲軍團除了上述的軍事功能，在中非共和國首都班吉（Bangui）更建立了俄羅斯文化中心，開展俄羅斯的文化軟實力，其負責人史迪依（Dimitri Sytyi）最近接受「德國之聲」訪問時指出，俄羅斯的語言、文化深受當地青年民眾歡迎，該中心希望透過提供語言及文化課程，拉近俄羅斯與中非共和國的關係，並會提供年輕人前往俄羅斯升學的機會。當地一些積極學習的窮家子弟，希望可以憑藉優異成績，獲得獎學金到俄羅斯升讀大學，並取得專業學位回國服務。當然，俄語教育亦要在這個前法國殖民地與法語教育競爭。

西方國家及其主流媒體批評俄羅斯非洲軍團的活動，不外乎是為了爭取非洲國家的政府合作，以及與西方爭奪非洲國家豐富的自然資源，而中非共和國與俄羅斯非洲軍團關係良好，更被指已成為該軍團的囊中物。問題是，過去中非、西非諸國一向是法國政府的囊中物，為何如今會出現變化？俄羅斯是世界資源大國，未必對非洲的資源有興趣，插手非洲更像是讓非洲國家可以政治及經濟自主，提供在西方國家新殖民主義掠奪之外另一個選擇。

事實上，俄羅斯在這方面的介入及軟實力的發展，也承受很大的風險，2022年12月，史迪依就被來自歐洲的郵包炸彈所傷，但他本人並不退縮，這次恐襲更令他得到中非、西非人民廣泛的同情，使他成為英雄人物，印上他肖像的T恤非常風行，也說明俄羅斯在中非、西非人民心中的正面形象。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻