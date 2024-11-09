維省展出阿富汗刺繡品　冀打破對女性固化思維

阿富汗女性權利問題備受關注，澳洲維多利亞省墨爾本有非牟利組織周日（10日）舉辦展覽，展出14名現居澳洲的阿富汗籍女性手工刺繡藝術品，她們將藉此講述其個人故事，並探討蘇札尼手工刺繡技藝的悠久傳統，以及其在阿富汗文化和社區中的中心地位。

參展藝術品靈感來自刺繡者生活經歷，並創作出一系列原創自畫像、插圖和詩歌等作品，除了表現刺繡者豐富創造力及藝術性外，同時反映女性在阿富汗面臨日益嚴重的沉默和壓迫。

有女藝術家選擇在作品中繡出嘴唇圖案，暗示阿富汗婦女一直以來被迫保持沉默，無法表達內心感受，更害怕被外界批判。此外，手亦是展覽作品中出現頻率最高的圖案，有參展藝術家解釋，阿富汗婦女自幼開始學習用手刺繡、煮飯和打掃，該圖案象徵她們的雙手能完成許多事情。

展覽主辦方表示，許多阿富汗婦女的名字永遠不為外界知曉，因此希望通過這次展覽，至少協助一部分女藝術家獲得關注。另有參展者稱，在阿富汗基本無人能真正欣賞她們的作品，多數人抱有固化思維，認為這只是作為女性必須做的事。她期望藉此機會表明刺繡並非人人都會的技藝，亦希望鼓勵阿富汗女性為擁有這門手藝而自豪。