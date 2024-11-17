俄軍加強反攻庫州　避免納入和談範圍

美國傳媒上周六（16日）報道，俄羅斯軍隊近日加強反攻庫爾斯克州，希望趕及在美國政府明年1月換屆前奪回烏克蘭在該州暫時控制的領土，避免庫爾斯克州領土被納入特朗普政府推動的停火談判範圍。但烏軍稱，俄羅斯過去一周只取得些微進展，反而損失大量部隊和裝備。

烏軍和軍事分析師指出，俄軍上周在庫爾斯克州發動新反攻，大量兵力湧入前線。俄羅斯《獨立報》總編輯列姆丘科夫（Konstantin Remchukov）透露，克里姆林宮在把烏克蘭士兵逐出庫爾斯克州前，不會展開任何談判，因為俄羅斯總統普京不希望庫爾斯克州被用作談判籌碼，也不希望放棄俄烏衝突以來奪取的烏克蘭領土。普京最近提到任何協議都需要反映當地現實，意指俄羅斯希望重新奪回庫爾斯克。

一名在庫爾斯克州烏軍第82旅從事情報工作的士兵透露，烏軍近日摧毀50多輛俄羅斯車輛，包括裝甲運輸車和坦克，並形容俄羅斯士兵不斷犯下同樣錯誤，例如在烏克蘭火力控制的道路上行駛、錯過轉彎，甚至向己方步兵陣地開火。同旅無人機操作員葉法諾夫（Artem Efanov）指，庫爾斯克州的沼澤、河流和泥濘的地形令俄軍難以推進，烏軍仍然堅守防線。