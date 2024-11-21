眾議院委員會無共識　蓋茨涉買春調查報告暫不公布

美國司法部長提名人蓋茨（Matt Gaetz）涉付款與17歲未成年少女性交，眾議院道德委員會周三（20日）表決是否公開調查報告，結果未能達成共識，預計下月5日再次開會投票。

道德委員會首席民主黨眾議員懷爾德（Susan Wild）在會後透露，民主黨人同意公開報告，而共和黨人集體反對，由於委員會兩黨人數各佔一半未達成共識。知情人士透露，民主黨人曾提出僅公開報告相關證據，投票同樣未獲通過。在部分共和黨人支持下，委員會投票通過完成調查。蓋茨周三與共和黨參議員私下會面數小時，爭取他們同意其司法部長提名。參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）譴責針對蓋茨的攻擊如同暴民動用私刑，強調蓋茨理應獲機會提出自己應出任司法部長的理據。參議員邁克．李（Mike Lee）透露，蓋茨在會上表明針對他的一連串指控不實。

參議院司法委員會民主黨人周三去信聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷，要求提供完整證據文件，包括對蓋茨涉嫌與未成年人性交易非公開調查的完整訪談紀錄。律師萊帕德（Joel Leppard）披露，有人未經授權取得聯邦調查中未經刪節的證詞，證詞來自女當事人及另一名目擊者。