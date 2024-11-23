236名蘇聯籍抗日航空英烈名錄　首次完整公布

繼中國、美國籍抗日航空英烈名錄後，江蘇南京抗日航空烈士紀念館周五（22日）首次對外完整公布236名蘇聯籍抗日航空英烈名錄，包括姓名、職務、生卒時間，相關訊息刊載在南京中山陵園管理局官網。

抗戰期間，蘇聯志願航空隊有200多人在中國犧牲，目前名字鐫刻在南京抗日航空烈士紀念館英烈碑上的共有236位。名錄為1995年建碑時由相關部門收集與確認，因資料局限大部分英烈僅有簡單身份和生卒訊息，缺少照片、援華作戰情況、犧牲安葬地等。紀念館職員竇若琪表示，隨著研究深入陸續發現部分錯誤，希望透過今次公布名錄，集合國內外力量進一步加強訊息徵集工作，發現、補充、勘誤現有名錄中的錯誤、缺漏訊息，尋訪更多英烈親屬，找出可能遺漏的英烈。

連同名錄一起公布的還有蘇聯援華航空隊員斯米爾諾夫上尉照片，它是南京抗日航空烈士紀念館史料尋訪團於今年9月赴俄羅斯、白羅斯徵集史料，拜訪英烈親屬所得，為啟動訊息徵集工作以來取得的首項重要成果。斯米爾諾夫1908年生於莫斯科，1926年入伍，1938年2月25日在南昌空戰犧牲。蘇聯援華抗日航空英烈中，庫里申科、馬爾琴科夫、涅日丹諾夫、拉赫曼諾夫、哥利亞捷夫已列入中國民政部、退役軍人事務部公布的著名抗日英烈和英雄群體名錄。

抗戰爆發後，蘇聯出於牽制日本目的，與中國簽訂《中蘇互不侵犯條約》和《軍事技術援助協定》，派出志願航空隊低調來華。隨着《日蘇互不侵犯條約》1941年簽訂，蘇聯志願航空隊撤走，由美國飛虎隊取代。