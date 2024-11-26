業餘華裔女製朱古力　精美猶如藝術品

平衡工作與興趣是部分上班族會遇到的難題之一。加拿大薩斯喀徹溫省薩斯卡通一名華裔女子將卻能合理分配時間，不僅維持主業的腫瘤科藥劑師工作，業餘時間更化身成朱古力師。她製作的朱古力棒最貴價格高達125加元（約697港元），卻總是供不應求，生意火爆。

維妮莎·梁（Venessa Liang）每年會耗時一個月左右製作朱古力，並在網上販售相關產品。由於只是副業，她通常僅會製作幾百塊朱古力棒，但每塊朱古力棒均經過精心製作和裝飾，如同小型雕塑一樣精美，深受一眾消費者青睞，曾最快在3分鐘內賣完，最慢也只耗時12分鐘。她製作的朱古力棒成品大多形狀獨特且色彩繽紛，她直言將每一塊朱古力都當成藝術品，並在口味組合和藝術構思方面投入大量時間。

對於許多人好奇她未來會否選擇全職製作朱古力，她坦言目前無相關計劃。她指出，現在的正職工作主要為癌症病患提供有關藥物、化療副作用及管理副作用的建議，雖然偶爾會感到疲憊和壓力，卻富有意義，而每年只做一次朱古力也有助她保持源源不斷的創造力，令她從繁重的工作中獲得一絲喘息。