尹錫悅一度宣布緊急戒嚴　逾40年來首見

南韓總統尹錫悅周二（3日）突然宣布緊急戒嚴，任命參謀總長、陸軍上將朴安洙（音譯）為戒嚴司令後發布第一號公告，這是南韓第17次、也是逾40年來首次緊急戒嚴。

南韓戒嚴法將戒嚴分為緊急戒嚴及警備戒嚴，警備戒嚴是在國家緊急狀態下，單靠一般行政機關無法確保社會秩序時，為維護公共安寧與秩序而宣布的戒嚴，上一次警備戒嚴是在朴正熙執政期間的1979年10月，釜山地區因釜馬民主抗爭戒嚴過9天。

今次宣布的緊急戒嚴則是在嚴重危機狀況下，政府根據憲法與法律宣布的特別狀態，南韓上一次進入緊急戒嚴狀態，是在約43年前，時任南韓總統朴正熙遇刺後，代理總統崔圭夏在1979年10月27日對濟州島以外全國地區下達緊急戒嚴令，持續440天後在1981年1月24日解除，期間發生雙十二政變、光州民主化運動、517政變等重大政治事件。

較早發布的第一號公告共有6大點，包括禁止一切政治活動，禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度行為，所有媒體與出版物都受戒嚴控制，禁止罷工與破壞、煽動社會混亂的集會活動、住院醫師等所有罷工或離開醫療場所的醫務人員必須在48小時內返回崗位等。