大馬士革淪陷前　阿薩德已秘密逃往俄

敍利亞前總統巴沙爾．阿薩德上周日（8日）倒台前的行蹤成謎，多名前敍利亞政府官員指巴沙爾．阿薩德在首都大馬士革失守前，已秘密由大馬士革機場乘飛機前往俄軍在敍利亞的赫梅明空軍基地，然後再轉往俄羅斯。

知情總統府官員指，反對派武裝11月27日在敍利亞北部發動攻勢時，巴沙爾．阿薩德身處莫斯科，其妻子阿斯馬（Asma）在當地接受癌症治療。巴沙爾．阿薩德於11月30日回到敍利亞，當日第二大城市阿勒頗失守，落入反對派武裝手上，官員此後無再見過他，他曾召情報機構首長開會，但沒有現身。上周六（7日）晚上9時、即大馬士革淪陷前一晚，巴沙爾．阿薩德曾致電他的政治顧問要求準備一份講稿，並提交給定於翌日開會的政治委員會。政治顧問1小時後致電巴沙爾．阿薩德，他已沒有接聽，但總統府繼續為他翌日發表演說做準備。

一名前官員透露，巴沙爾．阿薩德的弟弟馬希爾（Maher Assad）與政府軍防衞大馬士革時聽到哥哥出逃的消息後，決定乘直升機離開，應該是前往伊拉克首都巴格達。

伊朗官員表示，巴沙爾．阿薩德本月初與伊朗外長阿拉格齊會面時，曾怒斥土耳其加強推翻他的企圖，積極支持反對派武裝的進攻。阿拉格齊翌日與土耳其外長菲丹會面時轉達了巴沙爾．阿薩德的疑慮，伊朗亦深切憂慮土耳其支持反對派武裝，會面氣氛相當緊張。