總理紹爾茨信任動議不獲通過 提早至明年2月大選

紹爾茨的信任動議不獲通過。（Getty Images圖片）

德國國會周一（16日）表決總理紹爾茨的信任動議，不獲通過。

記名投票結果顯示，有207位議員投下信任票，394名投下反對票，116人棄權，國會不再對紹爾茨信任。紹爾茨已要求總統斯泰因邁爾解散國會，以便明年2月23日舉行大選。

紹爾茨11月上旬開除自由民主黨籍財政部長林德納後，林德納率自由民主黨退出內閣，執政近3年的3黨聯盟內閣宣告瓦解，由於剩下207席社民黨與117席綠黨未達國會多數，紹爾茨上周向國會提出信任投票動議。

在信任投票開始前，國會各黨團代表登記發言。紹爾茨首先登場並強調，這場信任投票是為了一場新的選舉，眼前需要對德國未來路線做出根本性的決定。紹爾茨表示，在這次選舉中，公民可以決定政治路線，因此他向選民們提出信任投票。

基民盟與基社盟組成的聯盟黨黨主席默茨接着上台說：「您，紹爾茨先生，不配贏得信任。」他稱國會舉辦信任投票是鬆一口氣的一天，還批評紹爾茨缺乏尊重，尤其是對自民黨主席、前財政部長林德納的講話方式「更是徹頭徹尾無禮」。