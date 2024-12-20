美國務院高官抵大馬士革　將晤沙姆解放組織

美國國務院3名高官周五（20日）抵達敍利亞首都大馬士革，是巴沙爾．阿薩德政權倒台後首次，他們將與沙姆解放組織等反對派武裝的領袖會面，了解和協助塑造敍利亞的新政治生態。另外，美國五角大樓承認目前有約2,000名美軍駐敍，而非外界一直所知的只有900人。

國務院公布，負責近東事務的助理國務卿利夫（Barbara Leaf）、美國總統人質事務特使卡斯滕斯（Roger Carstens）、敍利亞問題特使魯賓斯坦（Daniel Rubinstein）出使敍利亞，將直接與當地的民間組織及民運人士等接觸，聆聽他們對敍利亞未來願景的意見，以及美國能如何支援。三人計劃與沙姆解放組織討論美國、阿拉伯國家及土耳其日前同意的敍利亞過渡原則，將強調反對派武裝組織必須建立包容性的管治過程，公平地對待少數民族和宗教，包括基督徒。

另一邊廂，五角大樓發言人賴德周四（19日）指額外美軍已部署到敍利亞數月，將繼續駐紮一段時間。他聲稱剛剛才知道駐敍美軍人數增加，但這與巴沙爾．阿薩德政權垮台或回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）攻擊增多無關，之前是因為外交考慮和敏感性已沒有對外公布增兵。