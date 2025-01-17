藍色起源可重用火箭首飛入軌　滯留ISS女太空人首次太空行走

美國太空公司藍色起源首枚軌道級可重用運載火箭新格倫號，在美東時間周四（16日）凌晨2時03分（香港時間下午3時03分）從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地首次發射升空，隨後火箭一、二級分離，第二級及其搭載飛行器「藍環探路者」成功進入預定軌道，完成此次試飛任務主要目標，惟第一級未能按原定計劃實現海上回收。

藍色起源未有解釋助推器未能着陸原因，但始創人貝索斯早前表示只要能夠實現將有效載荷送入預定軌道的里程碑，助推器可否着陸純屬錦上添花。今次新格倫號火箭實現首飛及進入地球軌道，意味藍色起源拿到太空行業門票，可在太空領域與美國太空探索科技公司（SpaceX）競爭。

另一邊廂，滯留在國際太空站（ISS）7個月的美國太空總署女太空人威廉斯，周四和美國太空人黑格共同完成太空漫步，持續約6小時，期間對飛船實施多項維修工作。這是威廉斯滯留ISS以來首次太空漫步，計劃下周四（23日）再與另一位滯留ISS的美國男太空人維爾莫進行第二次太空漫步，預計持續約6個半小時。