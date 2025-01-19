哈馬斯遲交獲釋人員名單　以巴停火協議終生效

以色列和哈馬斯的加薩地帶停火協議原定當地時間周日（19日）上午8時30分生效，但以色列總理內塔尼亞胡臨時煞停協議，指摘哈馬斯未如期提交首批獲釋人員名單。以軍隨即以哈馬斯不遵守協議為由，宣布繼續在加薩作戰，哈馬斯同日稍後公布3名獲釋人員名單，停火協議於當地時間上午11時15分（香港時間周日下午5時15分）正式生效。

以色列總理辦公室通報，內塔尼亞胡凌晨就延遲收到獲釋人員名單召開安全評估，決定指示國防軍不如期執行停火，除非獲得哈馬斯獲釋人員名單。以色列國防軍發言人哈加里在記者會確認，截至周日上午，哈馬斯未履行向以色列提供人質名單義務，有違停火協議。根據總理指示，只要哈馬斯不履行其義務，以軍將繼續打擊加薩。

根據協議條款，哈馬斯必須在人員獲釋前至少24小時提交獲釋人員姓名。哈馬斯發表聲明解釋，出於技術原因延遲提交獲釋人員名單，並重申對停火協議條款的承諾。哈馬斯高級官員證實，已向以色列提交獲釋人質名單。哈馬斯下屬武裝卡桑旅宣布，釋放喬寧（24歲）、達瑪麗（28歲）和凱爾（31歲）。

中國中東問題特使翟雋上周六（18日）訪問巴勒斯坦，在拉馬拉會見自治政府主席阿巴斯，雙方就中巴關係以及加薩停火等共同關心的問題交換意見。阿巴斯感謝中方一直在巴勒斯坦問題上給予巴方堅定支持，巴方始終支持中方核心關切。翟雋稱，中方歡迎達成加薩停火協議，希望協議有效執行，盡快實現加薩全面永久停火。