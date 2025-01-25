快速反應作戰部隊5000士兵　擬部署美墨邊境

美國總統特朗普上任後立即宣布南部邊境進入緊急狀態，派兵前往阻截非法移民。五角大樓官員周五（25日）透露，正調動用於快速作戰反應的陸軍第82空降師和第10山地師約5,000名士兵，他們可於數日內到達南部邊境。

第10山地師是美國陸軍唯一的山地師，隸屬於第18空降軍，是一支以輕型步兵為主體、包括有空中突擊力量的諸兵種合成部隊。全師所有建制裝備均可通過空運快速部署，是執行應急作戰任務的快速反應部隊。第82空降師同樣隸屬第18空降軍，是美軍唯一可通過傘降進入作戰地區的全建制師，機動能力強。第82空降師通常與美國空軍進行聯合作戰行動，空軍負責提供空運、近距空中支援和空中補給。

知情官員指，陸軍預先準備好第10山地師和第82空降師的武裝步兵，以及負責補給、後勤、安全和通訊的支援部隊，確保收到白宮的增兵命令時可調動他們，任務將與已在當地的國民警衞軍一樣，支援執法部門。目前已有2,500名陸軍預備役士兵和國民警衞軍駐守邊境，連同上述兩師派出的兵力，邊境士兵人數將超過7,000人，而根據當局計劃，最終可能部署1萬名士兵到邊境。