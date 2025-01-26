傳白宮與甲骨文談判收購TikTok　字節跳動可留少數股權

美國總統特朗普上台後簽署行政命令暫緩中國短片分享平台抖音海外版TikTok的「不賣就禁」法令75天，美媒上周六（25日）指白宮正與科技巨頭甲骨文公司及其他外部投資者磋商，讓它們接管TikTok，TikTok的中國母公司字節跳動可保留少數股權。特朗普同日表示，很多人向他表明有意購買TikTok，他會在30天內做決定。

知情人士透露，白宮與甲骨文上周五（24日）開過會討論潛在交易，本周會有另一場會議。根據談判中的協議，字節跳動可保留TikTok少數股權，但TikTok的演算法、數據收集、軟件更新等將由甲骨文管理，意味美國公司會擁有TikTok大多數股權，交易條件仍可改變，亦未敲定。知情者續指，甲骨文的最終目標是有效地監管TikTok，字節跳動不會完全退出，但會最小化中國的擁有權。

除了甲骨文，微軟亦參與談判。早在2020年，特朗普在首個總統任期已試圖強制TikTok剝離字節跳動，當時甲骨文和零售巨頭沃爾瑪曾談判收購TikTok，但最後不成事。白宮曾指，字節跳動可能要價2,000億美元（約1.56萬億港元），沃爾瑪今次則因不接受估價而沒有參與談判。

一名國會職員指出，即使白宮達成有約束力的法律協議，列明字節跳動不能操控TikTok，獲得國會同意仍是關鍵，重點是要顯示到字節跳動與TikTok不再存有營運關係，前者不再控制TikTok，沒有「後門」可讓中國取得訪問權限。