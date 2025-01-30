貝努樣本含DNA組成分子　或促進地球生命出現

逾121克小行星貝努的岩石和塵埃樣本，前年由美國太空總署（NASA）太空探測車奧西里斯-REX送回地球並分給兩個獨立國際研究小組，研究結果周三（29日）分別發表在英國科學雜誌《自然》和科學期刊《自然天文學》。其中有突破性發現，揭示樣本中含有水、碳、氮、氨基酸等多種有機化合物，包括脫氧核糖核酸（DNA）的基本鹼基，證明小行星可能為早期地球提供孕育生物出現的關鍵成分，且這些成分幾乎從一開始就與水混合在一起。

發表在《自然天文學》的研究結果指出，樣本中發現了數千種有機化合物，包括構成蛋白質的20種氨基酸中的14種，以及構成地球生命基因物質DNA和人體基因核糖核酸（RNA）的全部5種鹼基。

發表在《自然》的文章則指出，樣本中發現以前從未在小行星樣本中見過的鹽和礦物質，分析表明貝努的母體小行星曾是一個充滿水分和鹽分的環境，水逐漸蒸發後殘留鹽水，這種高鹽水環境特別有利於形成各種有機化合物，但研究人員未發現這些化學成分進一步結合形成原始生命體的迹象。

行星科學家認為，擁有45億年歷史的貝努分裂自一顆寬約100公里的小行星，研究不僅有助揭示生命可能起源，還可能幫助解開其他謎團，例如水在不同行星之間的分布方式。有關成果加強了生命構成要素可能起源於太空的觀點，為貝努或為早期地球和太陽系其他天體，輸送水和生命必需化學成分發揮了關鍵作用的理論增添了砝碼，為推動太陽系形成過程提供了前所未有的洞見。