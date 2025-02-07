科學家研究出完美水煮蛋方法　需時逾30分鐘

研究分析了不同方法煮出的水煮蛋質地、味道和化學成分，紅圈為周期性烹飪方法煮出的水煮蛋。

蛋的煮法千變萬化，意大利有科學家鍾情於水煮蛋，周四（6日）在學術期刊《通訊工程》發表研究成果指，開發出完美的水煮蛋方法，可以在32分鐘內將蛋黃和蛋白都煮至柔軟、堅實的最佳狀態，達到完美平衡。相比水煮或蒸煮傳統方法，能使水煮蛋口感更好，營養成分更高。

那不勒斯費德里科二世大學的研究小組用了幾百隻雞蛋實驗，並利用數學方法，解決蛋黃和蛋白會在不同溫度下煮熟凝固的難題，最後得出周期性烹飪方法。每隔2分鐘，將一個重達63至73克的雞蛋輪流放入100°C熱水及30°C冷水，循環重複8次，共需時32分鐘，然後開着水喉冷卻雞蛋及剝殼。

研究分析了上述方法煮出的水煮蛋質地、味道和化學成分，再連同傳統水煮蛋一起給8名試食員品嘗，發現前者的蛋白類似半熟蛋，呈忌廉狀的蛋黃似天鵝絨般柔軟，幾乎可將之塗抹在麵包上；化學分析更表明並蛋黃含更多對健康有益的微量營養素多酚。

研究主要作者埃內斯托•迪•邁奧（Ernesto Di Maio）認為，該煮蛋方法還可應用於機翼等其他材料的固化和結晶過程。