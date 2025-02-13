中國女留學生在美遇害　曾遭白人男友家暴性侵

中國駐美國洛杉磯總領事館周四（13日）通報，一名中國留學生在美國遇害，總領館已敦促美方加快案件調查，盡快將兇手繩之以法。內媒同日報道指，死者是23歲中國女留學生莊夢涵（Menghan Zhuang，音譯），警方調查發現事發前一名男子被目擊進入女方住所，翌日才從房間窗戶爬出，警方正調查確認其身份。

通報顯示，該名中國留學生就讀於南加州一所大學的4年級，近日在其校外住所遇害。中國駐洛杉磯總領館對此深感震驚和痛惜，向其親屬表示深切哀悼和誠摯慰問，強烈譴責兇手犯罪行徑。總領館承諾與死者家屬保持密切聯繫，協調校方等為善後處理等事宜提供積極協助，亦將繼續密切跟進案件偵辦情況，為家屬提供必要支持。

報道指，洛杉磯警方上周二（4日）調查時發現女死者遺體上有多處傷痕，前兩日更有可疑男子出入其住所，警方正尋求公眾幫助確認對方身份。有知情人士透露，女死者曾在網上發文控訴白人男友對她的暴力行為，並對她進行強迫性行為，將她推倒在地撞擊尖銳物品。貼文目前已被刪除，前述說法也未獲警方證實。女死者家人已抵達美國，警方正加緊調查兇手。